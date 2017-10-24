На Нарвском водохранилище нашли утонувшего 63-летнего рыбака

Сегодня около 18 часов на Нарвском водохранилище пограничники Идаской префектуры обнаружили тело 63-летнего мужчины. Утром будут продолжены поиски второго рыбака, так как выход на водохранилище на лодке зарегистрировали два человека.

Сегодня, 24 октября, около 16 часов пограничники Нарвского кордона получили сообщение от местного рыбака, что неподалеку от порта Кулгу найдена пустая лодка с работающим мотором. На сообщение отреагировали пограничные патрули Нарвского и Мустайыэского кордонов. На берегу поиски вели кинологи Нарвского кордона и служебные собаки. Около 17:30 к поискам присоединилась команда вертолета летного отряда Департамента полиции и погранохраны.

В 17:54 пограничники нашли в воде тело 63-летнего жителя Нарвы.

„Выражаем соболезнования родным и близким погибшего", — сказал оперативный руководитель Идаской префектуры Урмас Эльми.

Точные причины смерти выяснит экспертиза, но, по первоначальным данным, есть основания полагать, что это был несчастный случай.

„На Нарвском водохранилище была хорошая и безветренная погода. На данный момент можем сказать, что в лодке были два спасательных жилета, на найденном мужчине спасательного жилета не было", — добавил Урмас Эльми.

На найденной лодке выход на Нарвское водохранилище сегодня утром зарегистрировали два жителя Нарвы — найденный утонувшим мужчина 1954 года рождения и мужчина 1958 года рождения. Поэтому пограничники продолжили поиски и второго рыбака, но поисковая операция пока не принесла результатов. После наступления темноты поисковая операция была прервана, но пограничники Идаской префектуры продолжат поиски завтра утром.