На Нарвском шоссе задержали употреблявшего алкоголь водителя, который устроил несколько ДТП

Сегодня вечером в Таллинне употреблявший алкоголь водитель спровоцировал несколько ДТП и скрылся с места происшествия. Водителя задержали некоторое время спустя на Нарвском шоссе.

Употреблявший алкоголь водитель устроил ДТП как на улице Лийвалайа, так и на Тоомпуйестеэ, причинив имущественный ущерб. В обоих случаях он скрылся с места происшествия.

Ставшие очевидцами ДТП люди сообщили в полицию о скрывшемся водителе, и мужчину задержали на нарвском шоссе.

Более точные обстоятельства выяснятся в ходе следствия.