На мясокомбинате в Раквере произошла утечка аммиака

В ночь на понедельник на Раквереском мясокомбинате (предприятие HKScan Estonia) произошла локальная утечка аммиака.

ERR стало известно об инциденте в 6:38. На предприятии подтвердили, что утечка произошла во время работ по техническому обслуживанию. Она была ликвидирована, а помещения проветрены.

Аммиак на расположенном в деревне Роодевялья мясокомбинате применяется в холодильных установках. Речь идет о объемах в количестве около 40 тонн.

В январе 2016 году в результате утечки аммиака погиб один работник Раквереского мяскомобината, трое пострадали.