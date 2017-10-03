03.10.2017, 16:00

На Лаагна теэ перевернулся BMW — один человек пострадал

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rus.delfi.ee
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На Лаагна теэ перевернулся BMW — один человек пострадал
Foto: Andres Putting

Сегодня в 14:05 поступило сообщение об аварии недалеко от автозаправки Olerex на Лаагна теэ в Таллинне, где перевернулся легковой автомобиль BMW.

По предварительным данным, пострадал один человек, которого прибывшая на место скорая доставила в больницу.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры пока не смог сказать, насколько серьезно человек пострадал. На вызов отреагировала скорая, спасатели и полиция.

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