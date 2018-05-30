30.05.2018, 10:25

На круизном лайнере Silja Symphony погиб маляр из Эстонии

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rus.delfi.ee
EST 14
Foto: Maaleht arhiiv

Полиция расследует произошедший на позапрошлой неделе на круизном лайнере Silja Symphony инцидент, который привел к смерти работавшего на фирму-подрядчика маляра из Эстонии.

Пресс-секретарь Tallink Silja подтвердил данный факт финскому изданию Ilta-Sanomat.

”Он занимался ремонтом каюты. Это случилось в ночь с пятницы на субботу. Полиция выясняет, что именно произошло”, — сказал он и добавил, что это действительно прискорбный и грустный случай.

Мужчина был обнаружен, когда паром уже почти прибыл в порт Мариенхамн на Аландских островах. Там тело было передано финским властям, а судно продолжило путь.

Более точной информации о том, как именно умер мужчина, сейчас нет. По данным шведского издания Sjömannen, его, скорее всего, ударило током от одного из светильников.

Члены команды обнаружили тело лишь утром, поскольку секция, где работал мужчина, из-за ремонта была закрыта.

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