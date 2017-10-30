На кладбище в Тарту мусоровоз насмерть задавил пожилого мужчину

В Тарту у входа на кладбище Раади во второй половине дня понедельника погиб 62-летний мужчина, на которого задним ходом наехал мусоровоз.

Мусоровоз двигался задним ходом к контейнерам, находящимся на кладбище. Водитель не заметил вышедшего на дорогу мужчину и понял, что произошел несчастный случай только тогда, когда почувствовал на пути препятствие, после чего остановил машину, передает rus.err.ee.

Мужчина получил тяжелые телесные повреждения и скончался на месте.

Лейтенант полиции Лыунаской префектуры Кайдо Исте сказал, что обстоятельства происшествия расследуются.

Полиция поясняет, что мусоровозом Scania управлял опытный 47-летний водитель, который был трезв. Во время трагического происшествия видимость была хорошая, было еще светло — все произошло около 14:45.

”В ходе расследования проверим основательно техническое состояние транспортного средства, проведем разные экспертизы и проанализируем, какие предложения можно сделать, чтобы в дальнейшем подобных несчастий избегать. Например, нужно установить, находятся ли контейнеры в максимально безопасном месте, учитывая движение пешеходов и мусоровозов”, — сказал Исте.



Всех, кто мог быть свидетелем происшествия, просят связаться с полицией по телефону 7308814 или написать на louna.ate@list.politsei.ee.



В текущем году в ДТП погибли 39 человек.