На карьере Румму под руководством одного и того же инструктора пострадали два человека

В этом сезоне в карьере Румму под руководством одного и того же инструктора по погружению в воду уже два человека попали в опасную ситуацию. Один до сих пор находится в больнице.

Первый инцидент произошел в конце мая, когда 44-летней женщине при погружении в воду стало плохо. Предположительно, речь идет об инсульте.

22 июля в опасной ситуации оказался человек, который имеет большой опыт погружения. Тем не менее, он до сих пор находится в больнице. Что конкретно случилось, пока неясно, но инструктор подозревает паническую атаку.

При прохождении курсов по погружению обычно составляется договор об ответственности, согласно которому, инструктор несет ответственность за оборудование и инструктаж, а ученик — за свое здоровье.

У инструктора имеются все необходимые сертификаты. Сам он говорит, что раньше подобных инцидентов не было и что он не понимает, почему все произошло.