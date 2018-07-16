На Хийумаа в результате столкновения с трактором погиб пассажир автомобиля, водитель не пострадал

Сегодня в 15.16 полицию поступила информация о произошедшем на Хийумаа ДТП с трагическим итогом — в результате столкновения легкового автомобиля с трактором погиб 60-летний мужчина.

Мужчина был пассжиром в автомобиле. После аварии его доставили в больницу, где он скончался.

По предварительной информации, трактор, управлявшийся 25-летним мужчиной, начал выполнять левый поворот с главной трассы на второстепенную, и столкнулся по неизвестным пока причинам с автомобилем Suzuki, за рулем которого находился 63-летний мужчина.

Его пассажира, позже скончавшегося в больнице, из деформированного автомобиля извлекли спасатели.

Водитель автомобиля и водитель трактора в ДТП не пострадали. Оба были трезвы.

В месте происшествия разрешена скорость до 90 км в час. Дорожное покрытие было сухим, а видимость хорошей.

Точные обстоятельства и причины аварии выясняются.