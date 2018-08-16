16.08.2018, 07:05

На фестивале Weekend за порядком будут следить полицейские из Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии

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rus.delfi.ee
EST 5
Weekend festival baltic 2017
Weekend festival baltic 2017Foto: Raido Vint

С четверга по воскресенье в Пярну уже в четвертый раз пройдет музыкальный фестиваль Weekend, на котором безопасность будут обеспечивать несколько сотен полицейских из Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии, а также кадеты и помощники полицейских, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

"На мероприятие в Пярну приедет несколько тысяч гостей и поэтому, как и в предыдущие годы, на улицах города будет больше сотрудников правопорядка, которые будут обеспечивать безопасность как гостей, так и жителей города", — сказал руководитель Пярнуского отделения полиции Андрес Синимери. "На улицах будут патрулировать пешие и велосипедные патрули, а также кинологи со служебными собаками. По сравнению с предыдущими годами мы увеличим контроль над правопорядком на воде, будем проверять соблюдение правил безопасности на водном транспорте, а также проверять водителей водного транспорта на опьянение".

На месте будут как патрули спасателей на море, так и судно пограничной охраны Департамента полиции и погранохраны Valve.

"Конечно же мы сотрудничаем как с организатором фестиваля и другими партнерами", — добавил Синимери.

По словам Синимери, из-за фестиваля в Пярну будут изменения в дорожном движении и это следует учесть и жителям летней столицы, и гостям города. "Часть улиц будет закрыта для движения и движение будет перенаправлено. На улицах будут регулировщики и надо следовать их указаниям. На шоссе будут полицейские патрули, чтобы движение было спокойнее. Все это делается для того, чтобы фестиваль запомнился нам радостным и безопасным событием", — рассказал Синимери. "Мы советуем приехать на фестиваль на общественном транспорте, так как улицы узкие, народа будет много, а неправильно припаркованные автомобили могут мешать и движению, и оперативному транспорту. Опыт предыдущих фестивалей показывает, что нам приходилось такие автомобили отбуксировывать".

Синимери подчеркнул, что гости фестиваля должны считаться друг с другом. "Будьте вежливы, а также не упускайте из вида своих друзей. Если вы пришли вместе, то и фестивальный день заканчивайте вместе. Так как людей много, мобильная связь может давать сбои, поэтому заранее договоритесь с друзьями о времени и месте встречи, чтобы не потерять друг друга. Гостям фестиваля, которые ночуют в палатках, напоминаем, что полиция советует использовать для этого официальную охраняемую территорию, которая специально подготовлена для этого. Зеленые зоны и парки города для палаток не предусмотрены", — сказал Синимери.

"Мы советуем не брать на фестиваль ценные вещи и дорогую технику, а также наличные в большом количестве, берите только самое необходимое. Организаторы фестиваля в этот раз используют специальные браслеты, на которые до начала фестиваля можно перевести деньги и совершать с помощью браслета покупки на территории фестиваля", — сказал полицейский.

От гостей фестиваля ждут также дружеского отношения к местным жителям. "Просим не собираться в местах, в которых вы можете потревожить ночной покой местных жителей. Но и пярнусцев мы просим относиться к гостям с пониманием, ведь такое масштабное мероприятие проходит в нашем городе раз в году", — добавил Андрес Синимери.

Утерянные и найденные вещи можно принести в палатку полиции, которая будет расположена на территории фестиваля. Для сообщениях об таких вещах открыты специальные телефонные линии 444 6500 и 5331 2118, а также открыта страница в Facebook https://www.facebook.com/events/1767095986709583/.

"Опыт прошлых лет показывает, что большинство гостей фестиваля настроены дружественно и умеют считаться с другими людьми. Положительно и то, что в прошлом году было меньше несовершеннолетних, которые употребляли алкоголь. Я надеюсь, что молодежь покажет и в этот раз, что веселиться можно без алкоголя и других запрещенных веществ. Полиция будет обращать внимание на то, чтобы алкоголь не был доступен несовершеннолетним, а также на нарушения, связанные с употреблением наркотических веществ", — сказал Синимери. "Желаю всем безопасного фестиваля!"

ТОП

Полиция будет публиковать информацию на тему безопасности на странице Ляэнеской префектуры в Facebook с пометкой #politseiweekendil2018. Запросы на тему фестиваля просим высылать на адрес laane.komm@list.politsei.ee либо звонить дежурному пресс-секретарю Ляэнеской префектуры по номеру 5555 8798.

Tallinn Hockey weekend
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