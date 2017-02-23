На ферме Мартина Репинского произошла кража

22 февраля в полицию поступило заявление о краже дрели и стартового пистолета. По данным правоохранительных органов, кража произошла в волости Тойла, в деревне Коню, в офисном помещении.

Фермер и депутат Рийгикогу Мартин Репинский подтвердил Delfi, что кража произошла на его ферме Konju.

”Я подозреваю, что к этому причастны бывшие работники фирмы, потому что человек знал, как отключить систему охраны”, — рассказал Репинский и отметил, что украденные вещи находились в определенном помещении.

После данного инцидента Репинский намерен внести изменения и усилить систему охраны на ферме, чтобы избежать повторения кражи. На вопрос, для чего был нужен на ферме стартовый пистолет, Репинский пояснил: ”Летом на пастбища прилетают гуси и съедают всю траву под корень, после них долгое время ничего не растет. В нашем регионе многие используют стартовые пистолеты, чтобы отпугивать птиц”.

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Репинский отметил хорошую работу полиции. ”Очень оперативно отреагировали на вызов, через час или меньше они уже были на месте. Также приезжал следователь. В интересах следствия не буду комментировать детали по данному происшествию, но я думаю, что найдут того, кто совершил кражу”, — уверен Репинский.

Как сообщает Идаская префектура, ущерб оценивается примерно в 350 евро.