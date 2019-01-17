На дороге Таллинн-Лагеди столкнулись два грузовика: одного из водителей пришлось вырезать из машины

Водитель одного из грузовиков застрял в машине, и спасателям пришлось вырезать его оттуда. В полиции Delfi подтвердили, что мужчину доставили в больницу, его травмы тяжелые. Водитель другого грузовика не пострадал.

Пока полицейские и спасатели занимаются последствиями ДТП, дорога в обоих направлениях останется закрытой для движения. "Пожалуйста, по возможности измените маршрут своей поездки", — передает полиция.

Всего на пару часов раньше поблизости от этого места произошла авария, когда грузовик съехал с дороги в кювет.

"Сегодня в Эстонии произошло в несколько раз больше ДТП, чем обычно. Просим всех участников движения быть особенно внимательными и учитывать, что изменчивые погодные условия делают дороги скользкими. Запаситесь временем, терпением и считайтесь друг с другом на дорогах".

По состоянию на настоящий момент по всей Эстонии за день произошло примерно 70-80 аварий. Дорожные условия чрезвычайно плохие. В обычные дни за целые сутки происходит примерно 25 аварий.