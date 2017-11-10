На Чудском озере задержали четверых предполагаемых браконьеров

8 ноября на Чудском озере было задержано четверо человек, подозреваемых в причастности к преступной группировке, занимающейся браконьерством.
По предварительным подсчетам, группировка нанесла окружающей среде урон на 210 451,45 евро.
В ходе обысков полиция конфисковала наличные, лодки и транспортные средства. Двое мужчин, ранее привлекавшиеся к ответственности за нанесение урона окружающей среде, по ходатайству прокуратуры заключены под стражу.
Детали в интересах следствия не разглашаются.
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