10.11.2017, 15:00

На Чудском озере задержали четверых предполагаемых браконьеров

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rus.delfi.ee
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Politseipildid
Foto on illustratiivneFoto: Andres Putting

8 ноября на Чудском озере было задержано четверо человек, подозреваемых в причастности к преступной группировке, занимающейся браконьерством.

По предварительным подсчетам, группировка нанесла окружающей среде урон на 210 451,45 евро.

В ходе обысков полиция конфисковала наличные, лодки и транспортные средства. Двое мужчин, ранее привлекавшиеся к ответственности за нанесение урона окружающей среде, по ходатайству прокуратуры заключены под стражу.

Детали в интересах следствия не разглашаются.

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