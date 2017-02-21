21.02.2017, 19:15

На Чудском озере пожилой рыбак провалился в прорубь и погиб


rus.delfi.ee
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Foto on illustratiivne Foto: Sven Arbet

В понедельник на Чудском озере 81-летний рыбак провалился в прорубь и погиб.

Около 17:45 обеспокоенная женщина сообщила, что утром ее пожилой сосед отправился из деревни Ранна на Чудское озеро на рыбалку, но до сих пор не вернулся. На телефонные звонки он тоже не отвечал.

Прибывшие на место пограничники обнаружили недалеко от берега принадлежавшую рыбаку машину, а позже извлекли из проруби примерно в 200 метрах от берега тело пожилого мужчины.

Для выяснения причины смерти труп был отправлен на вскрытие.

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