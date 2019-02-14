На Центральном полигоне Сил обороны погибла женщина-офицер — от собственного служебного оружия

Трагически погибший офицер начала свою службу в силах оборонах в 2014 году солдатом срочной службы, после прохождения срочной службы и недолгой службы младшим унтер-офицером она поступила в Высшую военную школу Сил Обороны, окончив ее в 2018 году. Силы обороны приносят свои соболезнования родным, близким и всем сослуживцам. Потеря каждого военнослужащего является невосполнимой для сил обороны. В знак траура по погибшей во всех частях сил обороны приспущены государственные флаги.

По предварительным данным, смертельное ранение было причинено от собственного служебного оружия офицера, для выяснения всех деталей смерти было возбуждено уголовное дело.

Силы обороны просят уважать право близких на траур.