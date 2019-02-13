13.02.2019, 21:45
На Центральном полигоне Сил обороны погиб военнослужащий
В среду вечером, 13 февраля, в результате тяжелого несчастного случая погиб кадровый военный, сообщили в Главном штабе Сил обороны, передает rus.err.ee.
В среду вечером, 13 февраля, в результате тяжелого несчастного случая погиб кадровый военный, сообщили в Главном штабе Сил обороны, передает rus.err.ee.
Силы обороны выражают соболезнования близким и сослуживцам.
Несчастный случай произошел во второй половине дня на Центральном полигоне Сил обороны. В результате инцидента, связанным со стрелковым оружием, военный получил опасное для жизни ранение.
Пострадавшему оказали первую помочь и доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Спасти жизнь не удалось.
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