13.02.2019, 21:45

На Центральном полигоне Сил обороны погиб военнослужащий


rus.delfi.ee
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Küünal kalmistul
фото иллюстративноеFoto: Argo Ingver

В среду вечером, 13 февраля, в результате тяжелого несчастного случая погиб кадровый военный, сообщили в Главном штабе Сил обороны, передает rus.err.ee.

Силы обороны выражают соболезнования близким и сослуживцам.

Несчастный случай произошел во второй половине дня на Центральном полигоне Сил обороны. В результате инцидента, связанным со стрелковым оружием, военный получил опасное для жизни ранение.

Пострадавшему оказали первую помочь и доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Спасти жизнь не удалось.

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