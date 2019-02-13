На Центральном полигоне Сил обороны погиб военнослужащий

Силы обороны выражают соболезнования близким и сослуживцам.

Несчастный случай произошел во второй половине дня на Центральном полигоне Сил обороны. В результате инцидента, связанным со стрелковым оружием, военный получил опасное для жизни ранение.

Пострадавшему оказали первую помочь и доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Спасти жизнь не удалось.