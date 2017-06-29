На болоте Ланксааре в Пярнумаа начался пожар, дым движется в сторону города Синди

В волости Пайкузе Пярнуского уезда загорелось болото Ланксааре, жителям района Линнурийк в городе Синди рекомендуется не открывать двери и окна.
Об этом в четверг, 29 июня, rus.err.ee сообщил Спасательный департамент.
В сообщении отмечается, что дым распространяется через Пайдеское шоссе в направлении жилых домов и затрудняет движение автотранспорта по шоссе.
В Ляэнеском спасательном центре сообщили новостному порталу ERR, что сообщение о пожаре поступило в 12:46. Было установлено, что горит поверхность болота под линиями электропередач.
Пожаром охвачены около двух гектаров болота.
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