На болоте Ланксааре в Пярнумаа начался пожар, дым движется в сторону города Синди

В волости Пайкузе Пярнуского уезда загорелось болото Ланксааре, жителям района Линнурийк в городе Синди рекомендуется не открывать двери и окна.



Об этом в четверг, 29 июня, rus.err.ee сообщил Спасательный департамент.

В сообщении отмечается, что дым распространяется через Пайдеское шоссе в направлении жилых домов и затрудняет движение автотранспорта по шоссе.

В Ляэнеском спасательном центре сообщили новостному порталу ERR, что сообщение о пожаре поступило в 12:46. Было установлено, что горит поверхность болота под линиями электропередач.

Пожаром охвачены около двух гектаров болота.