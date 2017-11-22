На Балтийской электростанции произошел тяжелый несчастный случай: погиб пожилой мужчина

На территории Балтийской электростанции Enefit Energiatootmine произошел тяжелый несчастный случай, в котором погиб 59-летний помощник машиниста, 24 года работавший в подразделении логистики Enefit Kaevandused. Работник был найден мертвым в бункере сланца. Подробности и причины несчастного случая установит следствие, сообщается в пресс-релизе.

Предприятия Enefit Energiatootmine и Enefit Kaevandused приносят родным и близким глубокие соболезнования. ”В это тяжелое время мы предлагаем психологическую помощь родным и ближайшим коллегам погибшего”, — сказал председатель правления Enefit Energiatootmine Тыну Аас.

В отношении случившегося возбуждено криминальное производство в соответствии с § 198 п. 2 уложения о наказаниях: игнорирование требований здравоохранения и безопасности на рабочем месте по причине невнимательности, повлекшее за собой тяжкие повреждения здоровья или смерть. До завершения расследования дополнительную информацию о случившемся передает прокуратура.