24.07.2018, 16:40

На автовокзале в Тарту побили вступившегося за женщину водителя автобуса

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rus.delfi.ee
EST
На автовокзале в Тарту побили вступившегося за женщину водителя автобуса
фото иллюстративноеFoto: Raivo Tasso

В воскресенье вечером полиции пришлось вмешаться в конфликт на автобусном вокзале в Тарту, где агрессивный мужчина ударил водителя автобуса в ответ на замечание о необходимости вежливо вести себя с женщинами, сообщает rus.err.ee.


Вызов в полицию поступил вечером 22 июля с тартуского автовокзала, где 24-летний мужчина перебранивался с незнакомой ему женщиной.

В инцидент вмешался 66-летний водитель автобуса, который призвал молодого человека к порядку. После этого мужчина повел себя агрессивно и завязалась драка, в которой водитель автобуса получил удар кулаком в лицо.

Полиция задержала 24-летнего мужчину по подозрению в совершении преступления.

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