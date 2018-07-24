На автовокзале в Тарту побили вступившегося за женщину водителя автобуса

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В воскресенье вечером полиции пришлось вмешаться в конфликт на автобусном вокзале в Тарту, где агрессивный мужчина ударил водителя автобуса в ответ на замечание о необходимости вежливо вести себя с женщинами, сообщает rus.err.ee.