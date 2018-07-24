На автовокзале в Тарту побили вступившегося за женщину водителя автобуса

В воскресенье вечером полиции пришлось вмешаться в конфликт на автобусном вокзале в Тарту, где агрессивный мужчина ударил водителя автобуса в ответ на замечание о необходимости вежливо вести себя с женщинами, сообщает rus.err.ee.
Вызов в полицию поступил вечером 22 июля с тартуского автовокзала, где 24-летний мужчина перебранивался с незнакомой ему женщиной.
В инцидент вмешался 66-летний водитель автобуса, который призвал молодого человека к порядку. После этого мужчина повел себя агрессивно и завязалась драка, в которой водитель автобуса получил удар кулаком в лицо.
Полиция задержала 24-летнего мужчину по подозрению в совершении преступления.