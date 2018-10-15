15.10.2018, 17:30

На Арочном мосту в Тарту молодые люди ограбили прохожих: поймать нарушителей помогли камеры

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rus.delfi.ee
EST 4
Maarjamäe 8 ja selle ümbrus
Pilt on illustreerivFoto: Rene Suurkaev

Сегодня около 1.30 ночи двое молодых людей напали на Арочном мосту в Тарту на подвыпившего 18-летнего парня и девушку того же возраста. Злоумышленники ударили потерпевших и отобрали дубленку, мобильный телефон, кошелек и ключи, после чего убежали.

Поскольку телефон молодого человека преступникам заполучить не удалось, пострадавшие сразу позвонили в полицию. ”Прибывшие за считанные минуты на место патрульные посадили потерпевших в полицейский автомобиль и отправились объезжать окрестности”, — сказал представитель тартуской полиции Тармо Няэрап.

Параллельно с этим оперативный дежурный принялся просматривать городские камеры наружного наблюдения и быстро определил траекторию движения нападавших.

Информация была передана другим патрулям, и возле торгового центра Tasku нарушителей задержали.

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