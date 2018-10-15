На Арочном мосту в Тарту молодые люди ограбили прохожих: поймать нарушителей помогли камеры

Поскольку телефон молодого человека преступникам заполучить не удалось, пострадавшие сразу позвонили в полицию. ”Прибывшие за считанные минуты на место патрульные посадили потерпевших в полицейский автомобиль и отправились объезжать окрестности”, — сказал представитель тартуской полиции Тармо Няэрап.

Параллельно с этим оперативный дежурный принялся просматривать городские камеры наружного наблюдения и быстро определил траекторию движения нападавших.

Информация была передана другим патрулям, и возле торгового центра Tasku нарушителей задержали.