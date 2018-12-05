Мыши вызвали пожар, а уличные фонари загорелись открытым пламенем. Тарту — город курьезных ЧП

В 12:57 спасателям пришлось взывать к благоразумию рыбака на улице Ихасте в районе Вяйке-Анне. Мужчина отошел от берега канала на 20 метров по тонкому льду, тем самым поставив свою жизнь под угрозу. После того, как ему объяснили всю опасность его поведения, мужчина покинул лед.

В 13:05 в деревне Кооги в волости Тарту загорелись электрические кабели в жилом доме. К счастью, возгорание потухло само. Спасатели пришли к заключению, что с проводами поработали мыши, который погрызли их и тем самым вызвали пожар.

В 20:30 в Тарту открытым пламенем загорелись уличные фонари. Спасатели оградили опасную территорию. Электрики устранили неполадку.