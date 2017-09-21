МВД России: за контрабанду синтетических наркотиков из Эстонии восемь человек пойдут под суд

Следственным департаментом МВД России завершено расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы, осуществлявшей незаконные пересылку, хранение и сбыт наркотических средств синтетического происхождения, доставленных контрабандным способом из Эстонии, в особо крупных размерах на территории различных субъектов РФ.



Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, один из участников организованной группы, обладающий знаниями в области компьютерных технологий, через Интернет организовал поставку крупных партий наркотических средств в Свердловскую, Ленинградскую области, Екатеринбург и Санкт-Петербург с целью их последующего сбыта.

Пересылку наркотических средств в указанные регионы участники организованной группы осуществляли посредством использования услуг транспортно-экспедиционных компаний. Передача наркотиков потребителям происходила через тайники-закладки, передает rus.err.ee.

В целях конспирации координация преступных действий между участниками организованной группы происходила с использованием интернет-мессенджера, а также посредством передачи и обмена сообщениями с использованием сети Интернет и операторов сотовой связи.