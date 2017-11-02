Мужчины родом из Эстонии воровали в Голландии парфюм

В понедельник вечером в голландском городе Лейдсендам, в торговом центре Лейдсенхаге задержаны четверо мужчин, укравших, помимо прочего, парфюм.

Как сообщила полиция Нидерландов, четверых задержала охрана, также была вызвана полиция, передает Algemeen Dagblad. Выяснилось, что подозреваемые родом из Эстонии и из Польши, им от 30 до 44 лет.

При обыске их машины был найден, помимо прочего, парфюм. По оценке полиции, ущерб составляет порядка 1 500 евро.