Мужчину, задушившего соседа по палате в психбольнице, приговорили к 7 годам тюрьмы

Харьюский уездный суд сегодняшним решением признал 25-летнего Кейто Кальюлайда виновным в убийстве и приговорил его к 7 годам лишения свободы, из которых будет вычтен один день, проведенный в камере предварительного заключения. Уголовное дело обсуждали на закрытом заседании — в целях защиты деликатных (связанных со здоровьем) личных данных обвиняемого.

Пыхьяская окружная прокуратура обвиняла Кальюлайда в том, что вечером 21 июня 2015 года в больнице Висмари он, не выдержав криков соседа по палате, сел верхом на последнего и прижал к лицу потерпевшего подушку, придушив его. Также он душил потерпевшего руками и похожей на пояс халата веревкой. Когда персонал больницы наконец вмешался, потерпевший уже был без сознания и умер, не приходя в сознание, четыре дня спустя.

По мнению экспертов, на момент совершения убийства Кальюлайд был вменяем. По оценке суда, он совершил преступление с косвенным умыслом. Кальюлайд в суде раскаялся в своем поступке. Учитывая раскаяние и то, что в больнице не была обеспечена достаточная безопасность усмиренных пациентов, суд назначил наказание ниже среднего предела санкции.

Прокурор ходатайствовал о лишении свободы сроком на 10 лет, адвокат — об оправдании или о назначении наказания ниже низшего предела и условно.