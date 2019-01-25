Мужчину из Харьюмаа приговорили к 8 месяцам тюрьмы за просмотр порно с несовершеннолетними: наблюдал за мастурбацией 16-17-летних юношей

Мужчина был приговорен к одному году лишения свободы, но поскольку дело рассматривалось в порядке сокращенного производства, тюремный срок автоматически сократили на треть до восьми месяцев.

Согласно обвинению, Хиоби из своего дома в Харьюском уезде в период с 2013 по 2015 год неоднократно наблюдал посредством веб-камеры за мастурбацией юношей в возрасте 16-17 лет. Он также просил у некоторых пострадавших отправить им фотографии своих половых органов, что они и сделали по его просьбе.

Окружной прокурор Леа Пяхкель отметила, что за такое правонарушение Пенитенциарный кодекс предусматривает лишение свободы сроком до трех лет, однако в действиях обвиняемого не было принуждения по отношению к пострадавшим, фотографических снимков в его компьютере было немного, обвиняемый раньше не наказывался в уголовном порядке, выразил чистосердечное раскаяние, а сами правонарушения произошли давно и были также немногочисленными.