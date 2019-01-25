25.01.2019, 13:01

Мужчину из Харьюмаа приговорили к 8 месяцам тюрьмы за просмотр порно с несовершеннолетними: наблюдал за мастурбацией 16-17-летних юношей

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rus.delfi.ee
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Иллюстративное фото.Foto: Anni Õnneleid

54-летний житель Харьюского уезда приговорен к реальному лишению свободы сроком на 8 месяцев за неоднократное сознательное наблюдение посредством веб-камеры за людьми младше 18 лет в порнографических ситуациях и за хранение изображений, относящихся к категории детского порно, сообщает rus.err.ee.

Мужчина был приговорен к одному году лишения свободы, но поскольку дело рассматривалось в порядке сокращенного производства, тюремный срок автоматически сократили на треть до восьми месяцев.

Согласно обвинению, Хиоби из своего дома в Харьюском уезде в период с 2013 по 2015 год неоднократно наблюдал посредством веб-камеры за мастурбацией юношей в возрасте 16-17 лет. Он также просил у некоторых пострадавших отправить им фотографии своих половых органов, что они и сделали по его просьбе.

Окружной прокурор Леа Пяхкель отметила, что за такое правонарушение Пенитенциарный кодекс предусматривает лишение свободы сроком до трех лет, однако в действиях обвиняемого не было принуждения по отношению к пострадавшим, фотографических снимков в его компьютере было немного, обвиняемый раньше не наказывался в уголовном порядке, выразил чистосердечное раскаяние, а сами правонарушения произошли давно и были также немногочисленными.

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