Мужчина упал со смотровой площадки водопада Валасте

В субботу днем, около 15:30, со смотровой площадки у водопада Валасте в волости Кохтла Ида-Вируского уезда упал 25-летний мужчина. Спасателям удалось поднять пострадавшего, состояние которого оценивается как стабильное.

Мужчина упал с высоты приблизительно в 5 м, он к счастью остался в живых и мог говорить, но не мог двигаться. Спасатели пытались спуститься к пострадавшему на веревках, чтобы поднять его на площадку, в 18:14 Спасательный департамент сообщил, что упавшего мужчину удалось поднять на площадку и передать скорой помощи. Его состояние оценивается как стабильное, передает rus.err.ee.