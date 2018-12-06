06.12.2018, 13:42

Мужчина, убивший ножом и топором собутыльника, предстал перед судом

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rus.delfi.ee
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Viru Maakohus
Viru maakohtu Rakvere kohtumajaFoto: Ilmar Saabas

Сегодня в Вируском уездном суде состоялось слушание по делу 53-летнего Юрия Степанова, который 3 января этого года при помощи топора и ножа убил своего собутыльника.

Согласно обвинению, Степанов вместе с 38-летним мужчиной распивал горячительные напитки у себя дома на улице Астангу в Кунда. В определенный момент между мужчинами вспыхнула ссора, после чего обвиняемый напал на потерпевшего и нанес ему удары ножом и топором. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте.

За убийство обвиняемому грозит от шести до 15 лет лишения свободы.

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