Мужчина с топором проник в чужой двор и угрожал убить хозяйку и ее собаку

В воскресение мужчина средних лет проник при помощи топора в чужой сад в районе Кристийне в Таллинне и стал угрожать пожилой хозяйке, ее девятилетнему внуку и собаке.

Представитель Пыхьяской префектуры подтвердил, что в воскресенье в 14:45 Центр тревоги получил сообщение о том, что в частный дом на Линну теэ проник неизвестный мужчина с топором. Злоумышленник стал угрожать пожилой хозяйке дома и ее собаке. Вероятно, его вывел из себя лай животного. В ходе случившегося никто не пострадал.

Источник рассказал Delfi, что мужчина взломал при помощи топора замки на воротах и попытался проникнуть в дом. Хозяйка подошла к двери, и преступник стал угрожать убить и ее, и собаку. Женщина позвонила в полицию.

Полиция начала расследование и просит всех, кто располагает какой-либо информацией, которая могла бы помочь следствию, позвонить по номеру 612 5710.