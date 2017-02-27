27.02.2017, 12:45

Мужчина с помощью кипятка спасся от напавшего на него с пистолетом и ножом брата

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Noaga mängimas
Noaga mängimasFoto: Andres Putting

24 февраля утром в одной из квартир в деревне Микитамяэ в Пяльвамаа мужчина в состоянии алкогольного опьянения выстрелил из стартового пистолета и напал с ножом на своего брата.

В пятницу в 7:15 утра 44-летний мужчина в ходе ссоры произвел выстрел из стартового пистолета и напал с ножом на своего 57-летнего брата.

В целях самозащиты потерпевший плеснул в ставшего агрессивным брата кипятком. Прибывшие на место стражи правопорядка задержали 44-летнего мужчину в качестве подозреваемого и доставили в участок. Потерпевшего для проверки здоровья доставили в больницу. Стартовик был также доставлен в участок на сохранение.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о ненадлежащем обращении.

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