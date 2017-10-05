Мужчина с эстонским паспортом, увидев итальянских полицейских, попытался перерезать себе горло

На скоростной трассе между Италией и Словенией в ходе рутинной полицейской проверки был остановлен автомобиль со шведскими номерными знаками. Находившийся в машине мужчина, увидев полицейских, ранил себя в область шеи, сообщил итальянский телеканал Rai на своей странице в социальной сети.

При данном телеканала, у мужчины обнаружили, по-видимому, поддельный эстонский паспорт.. Мужчина был доставлен в городскую больницу в Удине, его жизнь не находится в опасности. Что заставило мужчину сделать такой отчаянный шаг, неизвестно. Также непонятно, есть ли кроме паспорта, с подозрением на подделку, у данного лица какая-то связь с Эстонией.

В машине также находились другие люди, которые говорят по-русски. На момент появления сообщения о данном происшествии, полиция не успела их допросить.