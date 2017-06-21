Мужчина, пострадавший при пожаре в Копли, скончался в больнице

В понедельник в Пыхья-Таллинне не улице Нису в многоквартирном доме произошел взрыв и возникло возгорание. Сегодня стало известно, что пострадавший при этом мужчина скончался в больнице.

Пожилой мужчина умер вчера в больнице в 19:50, сообщил Спасательный департамент.

В понедельник в 14:02 в Пыхьяский спасательный центр сообщили, что в Пыхья-Таллинне на улице Нису горит квартира в четырехэтажном доме.

В результате случившего в больницу был доставлен один мужчина. Двое человек были осмотрены на месте. Около 15:00 часов спасатели сообщили, что горят также крыша и чердак дома. Как сообщил фотограф Delfi, спасатели приступили к демонтажу крыши.