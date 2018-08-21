Мужчина поставлял в Тартускую тюрьму книги на русском языке, начиненные фентанилом. Но пойман был

Сегодня Тартуский уездный суд признал виновным 30-летнего Алексея Сыркова в незаконном обороте наркотических веществ в крупном объеме. В качестве наказания ему было назначено четыре года тюремного заключения.
Ввиду упрощенного делопроизводства срок был сокращен на треть, и Сыркову придется провести за решеткой два года и восемь месяцев.
В соответствии с обвинениями Лыунаской окружной прокуратуры, летом 2017 года отправил по почте заключенному Тартуской тюрьмы две книги на русском языке, в обложки которых была запрятана смесь их фентанила и карфентанила.