Мужчина поставлял в Тартускую тюрьму книги на русском языке, начиненные фентанилом. Но пойман был

Ввиду упрощенного делопроизводства срок был сокращен на треть, и Сыркову придется провести за решеткой два года и восемь месяцев.

В соответствии с обвинениями Лыунаской окружной прокуратуры, летом 2017 года отправил по почте заключенному Тартуской тюрьмы две книги на русском языке, в обложки которых была запрятана смесь их фентанила и карфентанила.