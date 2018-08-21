21.08.2018, 19:31

Мужчина поставлял в Тартускую тюрьму книги на русском языке, начиненные фентанилом. Но пойман был

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Ольга Привалова
Ольга Привалова
Редактор 
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Pidulik avamine
фото иллюстративноеFoto: Tanel Meos

Сегодня Тартуский уездный суд признал виновным 30-летнего Алексея Сыркова в незаконном обороте наркотических веществ в крупном объеме. В качестве наказания ему было назначено четыре года тюремного заключения.

Ввиду упрощенного делопроизводства срок был сокращен на треть, и Сыркову придется провести за решеткой два года и восемь месяцев.

В соответствии с обвинениями Лыунаской окружной прокуратуры, летом 2017 года отправил по почте заключенному Тартуской тюрьмы две книги на русском языке, в обложки которых была запрятана смесь их фентанила и карфентанила.

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