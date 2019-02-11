Мужчина обещает 1000 евро за информацию о водителе, который въехал в автомобиль его жены

Ильмар написал, что его жена ехала через железнодорожный переезд Хийу, когда на Пярнуском шоссе со стороны Пярну подъехал автомобиль и, несмотря на обязательство уступить дорогу, не сделал этого и врезался сбоку в автомобиль женщины.

После аварии мужчина вышел из машины и признал свою вину, но, когда прибыла скорая, сел в автомобиль и уехал. Никаких контактов он не оставил, а регистрационный номер был покрыт снегом.

Пострадавшая машина восстановлению не подлежит, а страховка причиненный неизвестным автомобилем ущерб возмещать отказывается. Ильмар предлагает 1000 евро за информацию о сбежавшем водителе, с которого намерен востребовать материальный ущерб в размере 10 000 евро и моральный ущерб за то, что его жена по-прежнему из-за сотрясения мозга находится в больнице.

У совершившего аварию автомобиля повреждена передняя правая часть и правый бок. Всех, кто располагает какой-либо информацией, Ильмар просит позвонить по телефону 509 6642.