Мужчина, которого везли в вытрезвитель, позвонил в центр тревоги и сообщил, что ”его удерживают в какой-то клетке”

В пятницу поздно вечером патрулирующие Тарту полицейские получили информацию о том, что возле пункта быстрого питания в центре города находятся двое сильно пьяных мужчин, которые игнорируют распоряжения работников заведения и мешают окружающим.

Прибывшие на место стражи порядка увидели, что один из мужчин спит (вскоре он проснулся), а другой нарушает общественный порядок. Заметив полицейских, мужчины стали проявлять агрессию и не подчинялись распоряжениям. Дебоширов погрузили в разные автомобили и отвезли в арестный дом на вытрезвление.

На пути в вытрезвитель один из задержанных позвонил в центр тревоги и сообщил, что находится в какой-то клетке. Поскольку диспетчер и патрульные постоянно поддерживали связь и было ясно, о чем идет речь, то дополнительной проверки вызову не потребовалось.