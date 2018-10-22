22.10.2018, 19:40

Мужчина, которого везли в вытрезвитель, позвонил в центр тревоги и сообщил, что ”его удерживают в какой-то клетке”

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rus.delfi.ee
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Alarmsõidukid
Foto: Eero Vabamägi

В минувшую пятницу в Тарту двое мужчин так сильно напились, что закончили в арестном доме. А один из них еще и прославился на всю страну, позвонив во время транспортировки в центр спасения и сообщив, что ”его удерживают в какой-то клетке”.

В пятницу поздно вечером патрулирующие Тарту полицейские получили информацию о том, что возле пункта быстрого питания в центре города находятся двое сильно пьяных мужчин, которые игнорируют распоряжения работников заведения и мешают окружающим.

Прибывшие на место стражи порядка увидели, что один из мужчин спит (вскоре он проснулся), а другой нарушает общественный порядок. Заметив полицейских, мужчины стали проявлять агрессию и не подчинялись распоряжениям. Дебоширов погрузили в разные автомобили и отвезли в арестный дом на вытрезвление.

На пути в вытрезвитель один из задержанных позвонил в центр тревоги и сообщил, что находится в какой-то клетке. Поскольку диспетчер и патрульные постоянно поддерживали связь и было ясно, о чем идет речь, то дополнительной проверки вызову не потребовалось.

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