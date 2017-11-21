Мужчина, изнасиловавший четырех женщин, может выйти по УДО

В январе 2013 года Ээро Песура приговорили к восьми годам тюремного заключения за изнасилование четырех женщин. В понедельник в Харьюском уездном суде состоялось заседание, где представитель Таллиннской тюрьмы высказал поддержку УДО Песура. С позицией тюрьмы согласен и прокурор.

Из восьми лет Песуру осталось отбыть полтора. Он был задержан 18 марта 2011 года у столичного кинотеатра ”Космос” при изнасиловании двух женщин.

Прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Наталья Миильвеэ изначально просила для Песура максимального срока заключения — 15 лет, суд согласился на 12 лет, но ввиду упрощенного производства треть срока была списана.

По словам пресс-секретаря Пыхьяской прокуратуры Кристины Костиной, в тюрьме выработана четкая система, в соответствии с которой выносится экспертная оценка о возможности УДО. При оценивании учитывают поведение человека в тюрьме, а также предполагают его возможное поведение в будущем.