Можно ли было предотвратить трагедию? Почему полиция не отправила патруль на сообщение о бегающих лошадях

Вчера утром сознательный гражданин сообщил в Центр тревоги о трех лошадях, мешающих дорожному движению. Полутора часами позже произошла авария, в ходе которой грузовик врезался в животных, которые от полученных травм скончались.

”Звонок о лошадях поступил в Центр тревоги в 05:54. Распорядитель внес сообщение для полиции в систему, и уже в 05:59 оно было для нее доступно, так что с шести часов инцидентом занималась уже полиция”, — сказала пресс-секретарь Центра тревоги Яана Падрик.

”Каждый случай уникален, и реакция всегда зависит от имеющейся на данный момент информации. В поступившем в Центр тревоги звонке было сказано, что животные находятся на дороге и бегают по полю возле проезжей части, поэтому на тот момент полиция приняла решение о том, что прямая угроза движению отсутствует и необходимости в регулировке движения нет”, — прокомментировала ситуацию руководитель оперативной службы Пыхьяской префектуры Яане Варипуу.

”Поскольку у полиции нет соответствующих возможностей для задержания отбившихся от стада животных и за их передвижение несет ответственность их владелец, который помимо прочего должен обеспечить, чтобы животные не бегали сами по себе вокруг, обычно сначала мы пытаемся установить владельца. Так произошло и в данном случае. Для этого мы проверили, находятся ли в окрестностях конюшни, и обзвонили местные центры отдыха, но владельца установить не удалось. Поскольку больше сообщений о лошадях не поступало, то патруль на место высылать не стали”, — сказала она.

Полиция признает, что речь идет о прискорбном случае, но, скорее всего, приехавший на место патруль все равно не смогл бы предотвратить аварию.