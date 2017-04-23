Мотоциклист-лихач: я раскаиваюсь, мне стыдно смотреть в глаза своей женщине

Вчера ночью в Таллинне полицейский патруль преследовал мотоциклиста, который проигнорировал знак остановиться. Мужчина сожалеет о случившемся, но у него возникают вопросы относительно решения полиции протаранить его мотоцикл.

”Во-первых, я сожалею, что вел себя так, и что дело вышло на такой уровень. Мне стыдно смотреть в глаза своей женщине, чью жизнь я подверг опасности, мне неловко и перед другими людьми, кого подверг опасности”, — написал мужчина в Facebook.

На фоне случившегося остается непонятным, неужели действительно полиции надо было подвергать опасности жизнь двух человек. „Это все же был продуманный маневр? Я понимаю, едь я один”, — пояснил мужчина, и добавил, что сзади него была его женщина.

Вчера ночью в Таллинне полицейский патруль преследовал мотоциклиста, который проигнорировал знак остановиться. Во время преследования мотоциклист ускорялся до 200 км/ч. При этом мотоциклист ехал еще с одним пассажиром.

Когда мотоциклист сбавил скорость для совершения маневра, полиция приняла решение: взять на таран. Полицейская машина Volkswagen Kombi врезалась в мотоцикл BMW. Инцидент произошел на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Вана-Куули.

За рулем мотоцикла находился 22-летний мужчина, за рулем Volkswagen Kombi — 25-летний мужчина.

В результате столкновения мотоцикл упал, мотоциклист и 22-летняя пассажирка тоже упали. Пострадавших доставили в больницу.