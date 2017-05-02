Мотоциклист-лихач нанял для своей защиты скандально известного экс-сотрудника КаПо

Мотоциклист-лихач Андре Варик обратился с целью защиты своих прав в бюро Asis Consult OÜ, которым руководит скандально известный экс-сотруднк Полиции безопасности (КаПо) Индрек Пыдер.

В прошлом году Пыдер вышел из тюрьмы, где с 2011 года отбывал наказание за неоднократное вымогательство и получение взятки во время службы в КаПо. В 2014 году Пыдера приговорили еще к трем месяцам лишения свободы, поскольку, уже находясь в тюрьме, он обнародовал государственную тайну.

Пыдер подтвердил, что согласен представлять интересы Варика. От комментариев по поводу того, планируют ли они подать в суд на полицию или предпринять иные подобного рода шаги, Пыдер отказался.