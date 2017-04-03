Мотоциклист без прав не справился с управлением и вылетел в кювет

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В воскресенье в 13:50 возле Саусти теэ, 28 в деревне Кийли в волости Кийли в Харьюмаа произошло ДТП, в ходе которого 18-летний не имеющий прав водитель мотоцикла KTM ехал по обочине и из-за неровной дороги потерял контроль над управлением, пересек две полосы движения и съехал с дороги.