Мотоциклист без прав не справился с управлением и вылетел в кювет

В воскресенье в 13:50 возле Саусти теэ, 28 в деревне Кийли в волости Кийли в Харьюмаа произошло ДТП, в ходе которого 18-летний не имеющий прав водитель мотоцикла KTM ехал по обочине и из-за неровной дороги потерял контроль над управлением, пересек две полосы движения и съехал с дороги.
Молодой человек был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу. Более точные обстоятельства случившегося выясняются.
Также за сутки полиция задержала 22 водителя с признаками алкогольного опьянения и одного с признаками наркотического.
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