15.02.2017, 19:01

Мошенники организуют "розыгрыши" от имени Rimi и Konsum, которые могут влететь участникам в копеечку

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rus.delfi.ee
EST
Мошенники организуют "розыгрыши" от имени Rimi и Konsum, которые могут влететь участникам в копеечку
Foto: RIA

Отдел работы с инцидентами Департамента государственных информационных систем (CERT-EE) предупреждает о распространяющейся в Facebook мошеннической схеме, которая использует для привлечения внимания логотипы магазинов Konsum и Rimi.

Мошенники призывают пользователей заполнить опросник и отправить платное сообщение на короткий номер, чтобы участвовать в розыгрыше. На самом деле SMS подписывает номер отправившего на платную услугу.

Один из серверов в Панаме, служащий для обманной схемы хостингом, уже закрыт, но мошенники могут снова повторить свою уловку, используя новый интернет-адрес.

Стоит помнить, что во время заполнения опросника сайт может пытаться заразить ваше устройство вредоносными программами. CERT-EE советует не заходить на домашнюю страницу мошеннической кампании.

Советы для тех, кто стал жертвой мошенников:

  • обратиться к своему оператору сети, чтобы предотвратить последующие траты с вашего номера,
  • оповестить CERT (cert@cert.ee),
  • оповестить полицию (cybercrime@politsei.ee).
Foto: RIA
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