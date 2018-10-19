Мошенник украл десятки телефонов iPhone XS из торговых центров Таллинна. Схема была проста

Мошенническая схема была проста — преступник приходил в магазин и просил посмотреть коробку новейшей модели iPhone. Затем внимание продавца отвлекалось, а в этот момент мошенник подменял коробку на идентичную, но пустую внутри.

Магазины не пожелали назвать точные цифры украденных телефонов, но согласно данным Delfi мошенник похитил около 10-20 смартфонов. Полиции удалось задержать преступника, и на данный момент украденные телефоны вернули в магазины.