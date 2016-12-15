13 ноября полицейские Ляэнеской префектуры задержали четверых молодых людей по подозрению в серии уличных ограблений.

На момент задержания два молодых человека преследовали в Вана-Пярну женщину с магазинной сумкой.

На данный момент трое 17-летних и один 18-летний молодой человек подозреваются в том, что в начале декабря ограбили в общей сложности четырех женщин, которые шли по улице.

Во всех случаях преступники нападали на женщин со спины и либо толкали их, либо дергали за сумку. Потерпевшие падали, получив легкие травмы. Самая большая сумма ущерба составила почти 600 евро.

Полиция просит всех, кто стал жертвой ограбления или попытки ограбления в Пярну или его окрестностях, сообщить об этом по номеру 513 1599.