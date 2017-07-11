Молодой сотрудник береговой охраны G4S спас тонувшего восьмилетнего мальчика

Четвертого июля примерно в 16:00 в Выру у озера Тамула сотрудник береговой охраны G4S пошел измерить температуру воды и заметил, что на причале восьмилетний мальчик карабкается по поручню. В какой-то момент ребенок свесился с поручня, не удержался на нем и упал в воду, значится в пресс-релизе.



”Я подошел к мальчику и увидел, что он пытался плыть по-собачьи, но у него не получалось. Его голова ушла под воду, было видно, что он не двигается”, — описал произошедшее спасатель на воде Тристан Крилло. Спасатель быстро протянул мальчику руку, ребенок схватился за нее, и молодой человек вытащил его из воды.



”Сначала казалось, что мальчик был в шоке. Я успокоил его и сказал, что он молодец, что схватился за руку”, — рассказал спасатель.



Ребенок находился у водоема с друзьями примерно 12-13 лет, его родителей на пляже не было.

На пляже Тамула в тот момент было 20-30 человек.