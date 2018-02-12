12.02.2018, 11:00

Молодой россиянин на BMW X5 пытался провезти в Эстонию крупную партию контрабандных сигарет

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rus.delfi.ee
EST
salasuits
фото иллюстративноеFoto: Maksu-ja Tolliamet

Эстонские власти пресекли попытку провезти в страну крупную партию контрабандных сигарет. Инцидент произошел на пограничном пункте в Лухамаа, нарушитель был отправлен обратно в Россию; табачные изделия конфискованы, передает rus.err.ee.

10 февраля в 01:57 пассажирский автомобиль BMW X5, зарегистрированный в Российской Федерации, прибыл на пограничный пункт в Лухамаа. Во время таможенного досмотра в кузове машины были обнаружены 48 860 сигарет с белорусскими акцизными марками, сообщила в понедельник, 12 февраля, Лыунаская префектура.

Также в автомобиле был найдено электрошоковое оружие.

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