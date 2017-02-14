Молодой человек, насмерть сбивший в Мустамяэ женщину и ее собаку, взят под стражу

Пыхьяская окружная прокуратура подтвердила, что 19-летний молодой человек, который в субботу насмерть сбил женщину и ее собаку на Сютисте теэ в Мустамяэ и скрылся с места происшествия, взят под стражу.

По первоначальным данным, в субботу в 22:20 60-летняя женщина и ее дочь переходили вместе с собакой дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу у дома по адресу Сютисте теэ, 44. Неизвестный автомобиль темного цвета — как сообщалось на тот момент — наехал на одну из женщин и собаку и уехал с места ДТП.

Скорая помощь доставила 60-летнюю женщину с места происшествия в больницу, где она скончалась в результате полученных травм. Собака погибла на месте.

На месте ДТП дорожные условия и видимость были хорошие, на данном участке дороги максимально разрешенная скорость — 50 км/ч. На данный момент известно, что на пешеходах не было светоотражателей.

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Комиссар Ляэне-Харьюского отделения полиции Пирко Пярила подчеркивает, что в городе, особенно приближаясь к пешеходным переходам, водители должны быть особенно внимательны и должны сбавить скорость. „Вне зависимости от того, что стало причиной ДТП, ситуацию делает еще более трагичной то, что водитель оставил людей без помощи и скрылся", — сказал Пярила.

Очевидцев аварии полиция просит позвонить по номеру 612 3000 или написать письмо по адресу электронной почты pohja.lmt@politsei.ee.