Молодой человек на BMW вылетел в кювет, пассажиров доставили в больницу

Вчера поздно вечером молодой человек на BMW съехал с дороги, сам он не пострадал, но пострадали пассажиры.

Полиция сообщила, что во вторник в 22:30 произошло ДТП в Харьюмаа в волости Йыэляхтме в деревне Лийвамяэ у дома по адресу Лоовялья теэ, 7, где 19-летний молодой человек на автомобиле BMW 540 отклонился на встречную полосу и после этого вылетел с проезжей части направо в кювет.

Находившихся в машине в качестве пассажиров 17-летних молодого человека и девушку доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.